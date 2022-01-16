Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як поява на світ сина вплинула на її ставлення до відпочинку.

Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка поділилася у своєму Instagram новим постом. Зараз Репяхова разом з 56-річним Павликом і їх піврічним сином Мішею відпочиває в Буковелі. Це перший зимовий відпочинок пари з їх маленьким сином, тому він не міг не стати особливим.

Так, Репяхова зізналася, що для неї ця поїздка в гори відрізняється від попередніх.

"Буковель 2022 або батьки Михасика) цей сезон не такий, як всі інші. Я каталася і весь час думала, що в готелі мене чекає моя маленька, велика любов, мій син. Тепер потрібно особливо берегти себе", - написала Репяхова.

Вона також показала себе і Павлика на тлі засніженого гірського пейзажу. Вони були одягнені в лижну екіпіровку і щасливо посміхалися, сидячи поруч.

Підписники Репяхової не змогли пройти повз.

"Батьки Мишуточки як же звучить", "дуже красиві", "красива сім'я", "щастя вам", - пишуть люди.

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