Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінках в Instagram, присвячених молдавському артисту Дану Балану, опублікували свіжі фото співака, зняті на недавньому заході. На кадрах красеня можна побачити в компанії його фанаток, які підійшли сфотографуватися.
Так на одному зі знімків Дан позує з ефектною брюнеткою, вони притиснулися один до одного і дивляться в об'єктив. На другій фотографії артист зображений з ще однією фанаткою - чарівною блондинкою, до неї він теж тепло притискається.
Шанувальники помітили, що Балан, який з'явився на заході в стильному рожевому піджаку, сильно схуд останнім часом. У коментарях почали обговорювати нові знімки з Дан: "Круто", "Поруч з Тіною Дан виглядає харизматичніше. Родзинка тільки з Тіною. Ось так", "Трошки втомлений", "Життя одне і мить один. Зустріч з Тіною не випадкова", "Дан схуд", "Постарів", "Навіщо виставляти фото з Даном з усіма підряд?".
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