Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна є успішною українською актрисою, а також брала участь у шоу" Танці з зірками", де танцювала з чоловіком Сергієм Бабкіним. Парі вдалося зайняти тільки п'яте місце за підсумками сезону. Нещодавно стало відомо, що Сергій був не вірний дружині, але парі вдалося це пережити. Сніжана також обожнює йогу і спорт, а також веде активно сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Сніжана лежала в ліжку і тримала великий букет тюльпанів. Актриса посміхалася, ділячись своєю радістю з фанатами.
"Тюльпани вранці в ліжко!
А за що?
Дочка Пугачової Орбакайте засвітила красеня-чоловіка і розповіла про їхнє знайомство: "Сьогодні 18 років..."
Зупинилося серце зірки російських серіалів, йому було всього 43: "Нашого Ванечки більше немає"
Нові штрафи в Україні, зміни вступили в силу 16 січня: кому доведеться викласти до 11,9 тисяч
Дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала обличчя крихітної дочки крупним планом: "Не закривайся"
Зупинилося серце заслуженого артиста України: що відомо про трагедію
Просто так!
Всім прекрасного тижня", - написала Сніжана під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Як здорово", "це любов", "вогонь"
Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна несподівано звернулася до українців після свят
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна в мереживному боді і пеньюарі вразила вечірнім променадом
А ще Politeka повідомляла, що дружина Сергія Бабкіна в розкішній сукні пококетувала на камеру, задерши ніжку