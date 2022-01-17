Актриса Сніжана Бабкіна, дружина зіркового чоловіка Сергія Бабкіна, показала, як її радує чоловік з самого ранку.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна є успішною українською актрисою, а також брала участь у шоу" Танці з зірками", де танцювала з чоловіком Сергієм Бабкіним. Парі вдалося зайняти тільки п'яте місце за підсумками сезону. Нещодавно стало відомо, що Сергій був не вірний дружині, але парі вдалося це пережити. Сніжана також обожнює йогу і спорт, а також веде активно сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Сніжана лежала в ліжку і тримала великий букет тюльпанів. Актриса посміхалася, ділячись своєю радістю з фанатами.

"Тюльпани вранці в ліжко!

А за що?

Просто так!

Всім прекрасного тижня", - написала Сніжана під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Як здорово", "це любов", "вогонь"

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