Як повідомляє Politeka.net, популярна американська теледіва, світська левиця і бізнесвумен Кортні Кардашьян не втомлюється радувати свою аудиторію все новими витівками. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в Instagram кадрами з нової фотосесії, в якій постала в спокусливому образі.

На нових фотографіях Кортні відображена, мабуть, в своєму будинку, або у когось в гостях. Перед камерою вона з'явилася в закритій, але облягаючій сукні з мотузочками, яка підкреслила тонку талію і апетитний "горішок". Свій образ красуня доповнила темними чобітьми, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Кардашьян написала: "П'ятничний фільм". А шанувальники тут же почали обговорювати знімки, засинаючи зірку компліментами в коментарях: "Ти така гаряча", "Красуня", "Прекрасна леді", "Нехай щастя завжди буде з тобою, Кортні", "Королева", "Однозначно найкрасивіша жінка у світі".

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