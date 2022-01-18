Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемагала в українських "Танцях з зірками", розповіла про головні відмінності проектів.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова яка стала хореографом-постановником в "Танцях з зірками" в Тбілісі, розповіла, чим відрізняються ці проекти в Україні та Грузії.

За словами Ілони Гвоздьової, зірки віддаються проекту на всі 100% однаково, а ось танцюристи більш універсальні в нашій країні.

Також в Україні їй більше сподобалися можливості сцени, робочих служб, спецефектів і підхід до реалізації шоу. При цьому хореограф вдячна грузинському проекту за досвід.

"Найлегше зробити крутий номер коли все є, складніше проявити професіоналізм, коли твої можливості і бюджет обмежений", - зазначила вона.

Але було і те, що Ілоні Гвоздьовій значно більше сподобалося в грузинському варіанті проекту.

"Фінал і нагородження учасників в Грузії просто шокувало мене і в мить мені стало прикро за українських танцівників, сподіваюся, продюсери шоу змінять своє бачення і почнуть більше цінувати нашу працю», - заявила хореограф.

Серед відмінностей і те, що кожен ефір Грузинські танцюристи-учасники протягом усього шоу беруть участь в загальних номерах, тим самим показуючи свій професійний рівень.

Також протягом усього шоу незалежно від вильоту продовжують брати участь в шоу в різних амплуа.

Нагадавши, ридаюча Гвоздьова, яка не може повернутися в Україну, повідомила своєму стані

Також Politeka повідомляла, що Гвоздьова показала щасливе фото з чоловіком напередодні сумної звістки

А ще Politeka писала, що Гвоздьова розкрила свій діагноз, через який поки не може повернутися в Україну