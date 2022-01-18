Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова яка стала хореографом-постановником в "Танцях з зірками" в Тбілісі, розповіла, чим відрізняються ці проекти в Україні та Грузії.
За словами Ілони Гвоздьової, зірки віддаються проекту на всі 100% однаково, а ось танцюристи більш універсальні в нашій країні.
Також в Україні їй більше сподобалися можливості сцени, робочих служб, спецефектів і підхід до реалізації шоу. При цьому хореограф вдячна грузинському проекту за досвід.
"Найлегше зробити крутий номер коли все є, складніше проявити професіоналізм, коли твої можливості і бюджет обмежений", - зазначила вона.
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Але було і те, що Ілоні Гвоздьовій значно більше сподобалося в грузинському варіанті проекту.
"Фінал і нагородження учасників в Грузії просто шокувало мене і в мить мені стало прикро за українських танцівників, сподіваюся, продюсери шоу змінять своє бачення і почнуть більше цінувати нашу працю», - заявила хореограф.
Серед відмінностей і те, що кожен ефір Грузинські танцюристи-учасники протягом усього шоу беруть участь в загальних номерах, тим самим показуючи свій професійний рівень.
Також протягом усього шоу незалежно від вильоту продовжують брати участь в шоу в різних амплуа.
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