Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є успішною українською художньою гімнасткою. Зірка також брала участь у "Танців з зірками", де була фавориткою Влада Ями. Не забуває Анна і про Instagram, де веде свій блог.
"Чому я поїхала в Дубай?
Жовтень і листопад минулого року стали дуже стресовими і морально важкими для мене. Повно виснаження, нуль життєвих ресурсів і енергії, вигорання — мені не хотілося ні-чо-го.
Грудень я змушувала себе працювати і жила думкою про швидкий відпочинок в теплій країні, і до того ж, з Ромою!
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Останнім часом я практично не бачила сина-Академія, робота, проекти, зустрічі.
Тому після змагань з гімнастики, я залишилася в Дубай на законний відпочинок
Цього разу Дубай відкрився для мене з нового боку, ми обійшли всі можливі тематичні парки, я навіть склала свій список топ-місць до відвідування.
Всю відпустку разом з Ромою я веселилася як дитина, грілася на сонечку і отримувала вітамін D", - написала Анна.
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