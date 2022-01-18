Як пише Politeka.net, 27-річна українська актриса Анна Кошмал не любить ділитися подробицями свого особистого життя, тому серію її нових нових сторіс можна вважати справжнім подарунком для шанувальників зірки.

Анна Кошмал показав своїх головних чоловіків-чоловіка і сина.

Відзначимо, про обранця актриси відомо тільки, що його звуть Іван і що він людина, далека від кінематографа. Вони разом з 2014 року, при цьому Анна Кошмал довгий час скрювала свего обранця. Взимку 2018 року актриса поділилася радісною новиною – вона стала законною дружиною, а в червні 2019 їхньому синові виповнився рік.

Анна Кошмал показала фото з чоловіком, на якому він обіймає її в променях західного сонця.

Також зірка серіалу "Свати" показала серію фото з сином.

На одному зі знімків Анна Кошмал обіймає сина. Знімок він показала у відповідь на прохання фоловерів опублікувати фото, де вона дуже щаслива.

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