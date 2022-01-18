Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, дивує деяких шанувальник занадто сміливими образами.

Олівія Калпо потрапила у фешн-індустрію, коли була студенткою Бостонського університету,передає Politeka.net. У 2010 році дівчина підписала договір про співпрацю з Maggie Inc. Через рік вона вперше стала учасницею конкурсу краси, а потім завоювала перемогу на престижному заході.

Зараз за життям зірки стежать п'ять мільйонів підписників в Instagram. Олівія Калпо любить приміряти занадто сміливі образи, демонструючи свою ідеальну фігуру.

Одне з нових фото викликало незадоволену реакцію користувачів мережі - модель постала в сукні на зав'язочках, не надівши нижньої білизни.

Публікація зібрала понад 200 тисяч лайків і багато коментарів:

"Завжди в такому вульгарному одязі"," чесно кажучи, мені було б ніяково, якби моя друга половинка носила це на публіці", " це занадто🙄, що сталося з твоєю скромністю? Ти стала зовсім іншою", "Вибачте, але це плаття жахливе", "Чому б не залишити щось для уяви? Це не сек**альне плаття, а просто дуже вульгарне".

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