Співачка Оля Полякова, яка днями відсвяткувала 38-й День Народження, похвалилася подарунками від телеведучої Маші Єфросиніної і дочки.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - успішна українська співачка, яка днями відсвяткувала 38-й день народження. Зірка закотила вечірку разом з телеведучою Машею Єфросиніною, співачкою Дашею Астаф'євою, а також фешн-фотографом Сонею Плакидюк. А на нових сторіс в Instagram Оля вирішила похвалитися українцям, які подарунки отримала на День Народження.

На Селфі Оля сиділа перед дзеркалом і закинула ноги, демонструючи на них ефектні кросівки, які отримала в подарунок.

"Вигулюю подаруночки", - написала Полякова.

На другому сторіс Оля вже стояла перед дзеркалом в піжамі і з прикрасою на шиї.

"Я все продовжую вигулювати подаруночки. Хрестик зі смарагдиками подарувала мені Маша, а друга моя Маша, подружка моя, подарувала мені піжаму", - сказала Оля.

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