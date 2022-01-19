Як пише Politeka.net, Оля Полякова - успішна українська співачка, яка днями відсвяткувала 38-й день народження. Зірка закотила вечірку разом з телеведучою Машею Єфросиніною, співачкою Дашею Астаф'євою, а також фешн-фотографом Сонею Плакидюк. А на нових сторіс в Instagram Оля вирішила похвалитися українцям, які подарунки отримала на День Народження.
На Селфі Оля сиділа перед дзеркалом і закинула ноги, демонструючи на них ефектні кросівки, які отримала в подарунок.
"Вигулюю подаруночки", - написала Полякова.
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На другому сторіс Оля вже стояла перед дзеркалом в піжамі і з прикрасою на шиї.
"Я все продовжую вигулювати подаруночки. Хрестик зі смарагдиками подарувала мені Маша, а друга моя Маша, подружка моя, подарувала мені піжаму", - сказала Оля.
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