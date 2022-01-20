Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?", вирішила привітати із Днем народження Олю Полякову, якій 17 січня виповнилося 38 років.

"Оля Happy Birthday 🎈🎂🎁 Ти Мега артист і Женщіна 🍷🍾 П’ю до дна🎁", - написала Леся Нікітюк.

Привітання телеведучої у своєму Instagram опублікувала Оля Полякова. Як бачимо, Леся опублікувала чотири фото зі співачкою. На одній зі світлин вони цілувалися. Як відомо, Оля Полякова поцілувала Лесю Нікітюк два роки тому на святкуванні 32-річчя Лесі. Нікітюк відкусила кусок торта, а Полякова у цей момент вирішила її поцілувати.

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