Відома модель і блогерка Анна Неплях, яка зараз відпочиває в Мексиці, вирішила також показати, як ніжиться біля басейну навіть в дощову погоду.

Як повідомляє Politeka.net, популярний Анна Неплях, яка отримала титул" Міс Україна Всесвіт", стала досить популярна в мережі, тому часто викладає в Instagram різні кадри. Дівчині подобається демонструвати фігуру, вона всіляко акцентує увагу на своїх формах і підкреслює їх досить яскравими нарядами.

"Коротко про моє бажання їхати😭» - пише Ганна під спокусливими кадрами. На них вона позує в Білій мокрій сорочці, яку залишила лише частково застебнутою. Причому на кадрах можна помітити, як дівчина ніжиться в таку погоду – їй просто не хочеться їхати.

"Даааа😂 😢 😢 я теж так з Мексики їду))) і потім весь час складаю план наступної поїздки😍 🙌 🔥; вау❤❤️; така енергія ✨; просто стан душі зараз!🙏 🏼 ; До чого красиво!!!!💔 ; блін, це як з фільму якогось, настільки ж красиво; Welcome to Mexico, sweetie; 😍яка атмосфера».

Також Неплях виклала в сторіс чарівне фото, на якому постала у всій красі.

На знімку Ганна відображена в цікавій локації-це простора кімната з панорамним вікном і красивими меблями. Перед камерою вона з'явилася в яскраво-жовтому" зефірному " плаття з пишними шарами, яке підкреслило фігуру і жіночні вигини тіла красуні. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж, вона не дивиться в камеру. Дівчина ніяк не підписала свою фотографію.

Нагадавши, У Мережі спливли фото " Міс Україна Всесвіт "у підлітковому віці:" з дитинства готувалася до...".

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