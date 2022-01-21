Як передає Politeka.net, Нацвідбір на "Євробачення-2022" вже стартував. Як відомо, минулого року перемогу здобула група "Maneskin" з Італії, тому конкурс пройде в цій країні, в місті Турин.
Так, як відомо, провідними Національного відбору на Євробачення-2022 може стати: Сергій Притула, Злата Огневич, Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко.
Однак ця інформація викликала палкі суперечки в мережі.
"Як можна без Тимура? Обов'язково!", "Без Притули Євробачення не те буде", "Без Мірошниченка Тимура Євробачення не Євробачення", "Тільки не Притула", "Мірошниченко ТОП 🔥 так, і Притула теж хороший!", "Вони ніякі всі крім Мірошниченка", "Боже, тільки не Притула", "Зі Злати оратор ніякої, і яка тим більше з неї ведуча Євробачення? Співає добре, але вона ну дуже нудна в кадрі. Мірошниченко-фаворит".
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