Модель Кім Кардашьян, яка почала жити без чоловіка після довгих років, вирішила показати кілька яскравих образів з нової колекції.

Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян стала популярною в соціальній мережі Instagram досить давно, тому нерідко вона виставляє на публіку досить інтригуючі кадри. Цього разу вона показала серію нових нарядів, які готова презентувати в рамках виходу своєї нової колекції.

"Я так рада поділитися другою ітерацією моєї співпраці з jeffleatham. Три наших новітніх образи присвячені Дню святого Валентина, але з декадентським відтінком. Ви можете очікувати широкий спектр ароматних нот від екзотичних, Романтичних квітів до теплих. Я не можу чекати, щоб ви, хлопці, спробували ці нові зображення!» - писати Кім під досить спокусливими фото.

Демонстрація фігури пройшла успішно-шанувальники засипали Кардашьян компліментами:

"Так схвильований нашою другою колекцією, всім вона сподобається!!!🤍🤍; Ісусе милосердний, як красиво; просто суцільна любов 🌼; Сьогодні мій день народження✨% Так жарко💫; Плаття 🙌🔥; не можу повірити❤️; Сьогодні моє народження🥳; Куди така тонка талія?; щось нереальне; чудові фото❤; розлучена вийшла на полювання", - пишуть в мережі.

Кім Кардашьян є популярною зарубіжною моделлю, яка прославилася завдяки реаліті-шоу "з Кардашьянами". Після цього зірка знялася в багатьох проектах, стала бізнесвумен, а також прославилася в Instagram, де за нею стежать сотні мільйонів фанатів.

На новому фото в Instagram Кім з'явилася в мініатюрному купальнику. Зірка насолоджувалася сонечком і вражаючи своїми формами.

"Пляжне паті", - написала Кім під фотографіями.

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