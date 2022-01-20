Знаменитості намагаються підкреслити свою красу яскравими образами на сцені, зйомках і різних заходах, передає Politeka.net. Деякі з них такі яскраві й ефектні, що запам'ятовуються надовго.
Однак у житті артистки віддають перевагу зручному стилю, про що свідчать фото, оприлюднені в одній з груп. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)
У пості представлені Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Настя Каменських та інші.
"А у нас тут справжній зоряний батл: сценічний образ проти буденного 💫", - написали автори поста.
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Публікація швидко зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі висловилися, хто їм найбільше сподобався.
"Звичайно ж, Іра Білик🔥 🔥 🔥", " Дашаааа!!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ірочка Білик🔥 🙌", "Надя😍", "Полякова🔥", "Полякова Незрівнянна, просто бомба!", "У повсякденному житті всі виглядають краще, жвавіше, а сценічний образ надає яскравості", - написали користувачі Мережі.
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