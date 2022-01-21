Як пише Politeka.net, Микита Добринін разом з дружиною Дашею квітковою вирушив на Сейшели. Пара не стала залишати сина вдома, тому також взяла його з собою. Зараз Квіткова показує в Instagram, як проходять їхні будні далеко від дому.

В цей раз Квіткова вирішила показати, як поніжилася на пляжі і який вдалий кадр вдалося захопити її чоловікові. За словами Даші, вона не сильно задоволена своєю вагою, тому зазвичай ретельно приховує свої форми під мішкуватим одягом. Через це шанувальники бурхливо відреагували на кадр.

"Цим фото почнеться мій фото-спам з відпустки☺ сподіваюся ви не проти? P. S. фото робив чоловік ( 😳 ), дайте йому вогнів в коментарях, тому що фото вийшло дуже hot 🤤 у мене, як ніби, зріст 190 і ноги від вух🔥» - пише вона.

"Взагалі спочатку вирішила що фото Френдій поки не придивилася) ; а який у тебе зріст?; Якби мій умів так фотографувати😸; професійно сфотографував, прям вогонь!😍; Розкішний🔥».

До цього Квіткова поскаржилася на те, як проходять їхні будні на Сейшелах.

«У малого стартують зуби по повній, Сейшел ще не бачили, тільки з вікна. Відпочинок з температурою замовляли? Знову зуби, слюні, температура і плач. Ми не виходимо з номера другий день» - пише Квіткова під кадрами з дитиною.

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