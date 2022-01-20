Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім з'явився в компанії телеведучої Каті Осадчої й згадав давнє знайомство з нею.

16-річний Муаяд Абдельрахім завоював перемогу на шоу "Співають всі", проте на іншому проєкті він не зміг домогтися успіху, повідомляє Politeka.net. Про це юний артист повідомив у своєму Instagram, підкріпивши відео невдалого виступу. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Виявилося, чотири роки тому Муаяд брав участь у шоу "Голос. Діти", де наставниками були Наталія Могилевська, Діма Монатік, Позитив і Надя Дорофєєва.

За лаштунками Муаяда, крім рідних, підтримала телеведуча Катя Осадча, з якою тепер співак зустрівся після перемоги на "Співають всі".

"Зустріч через 4 роки! Пам'ятаю як на Голосі-діти в 12 років співав пісню Майкла Джексона і від хвилювання погано виступив. Але @kosadcha тоді дуже підтримала🙏 Катю, спасибі😉", - написав співак.

"Зірочка ти наша ясна 🥰♥️", " але ж я дивилася цей випуск колись по телевізору 🌞", " все одно круто заспівав!!!! Кращий!!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Просто був не час ... всьому свій час ... повинен скластися пазл🔥", - прокоментували користувачі Мережі.

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