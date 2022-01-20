Як передає Politeka.net, в Instagram Олександр Пономарьов опублікував фото на каменях. Він вмостився на тлі красивої природи і виглядав щасливим.
"Вчора на Водохреща прийшла хороша новина! 8 мільйонів переглядів пісні #чому на моєму YouTube! Колег вітаю @dzidzio @alekseev_officiel @pivovarovmusic! А Вам, шановні глядачі-спасибі!",- підписав фото Пономарьов.
У коментарях артисту залишили слова привітання і компліменти.
"Супер, круто!", "Пісня супер! Поздоровляю!", "Чекаємо ще нових пісень", «молодець, дорогий», "Пісня заслуговує ще більше переглядів", - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, Олександр Пономарьов разом з Дзідзьо, Алексєєвим і Пивоваровим спільно записали пісню. Вона стала дуже популярною в мережі.
Відзначимо, що Олександр Пономарьов останнім часом все рідше з'являється на телеекранах, хоча раніше брав участь у відомих телепроектах.
Нагадаємо, що Пономарьов зізнався, по кому сумує на розкішному відпочинку біля океану:"не вистачає...".
Як повідомляла Politeka, Олександра Пономарьова не впізнати на новому фото з відпочинку: "як Пасічник".
Також Politeka писала, що Пономарьов здивував відмітинами на обличчі, з'явилося фото: "невдало приліг".