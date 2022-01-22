Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці "viva_ukraine_magazine" в Instagram опублікували фото 45-річної української комічної акторки, зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець, яка разом із 18-річною дочкою Марією прийшла на прем'єру фільму "Дикі".

"Олена Кравець з 18-річною донькою Марією на прем'єрі кіноальманаху "Дикі" від студії "Квартал 95". Як дві краплі води! 👯‍♀️", - написали на сторінці.

Нагадаємо, що Марія Кравець вже давно живе окремо від батьків, але вони часто проводять час разом.

У коментарях шанувальники прокоментували нове фото Кравець з дочкою. Багато хто написав, що 18-річна Марія виглядає старше своїх років, дехто писав, що вони ніби сестри.

"Дочці ніби також десь під 40", "Там років 35 тій, що біля Кравець", "Мені почулося чи їй 18 років??? На вигляд то вони майже одного віку 😁👍", "О Боже що за час пішов....що зараз підлітки не схожі на підлітків, а більше схожі на жінок середнього віку😮", "Мама виглядає молодше дочки😅", "Дочка Олени Кравець схожа на Олену Кравець більше,ніж Олена Кравець😀☺", "Ви з віком нічого не переплутали?", "18 років їй? Вона ж на вигляд набагато старша, нібито їй 40😬", "Щось з дочкою не так, вона сама як її мама виглядає", "Дочка явно перемудрила с образом. Мама моложе чем дочь", "Це шок... Ніби сестри, а не мама і дочка 😮", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Олена Кравець з "Квартал 95" вразила наповал виглядом у фіолетовій шубі: "А що ви думаєте...".

Нагадаємо, що Олена Кравець змінила зовнішність і поділилася своїм настроєм: "Ух, яскравіше сонця".

Також Politeka писала, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" засвітилася із зірковою мамою на світському заході: фото.