Дизайнерка Анна Андрійчук розлучилася з чоловіком після 15 років стосунків, повідомляє Politeka.net. В одному з інтерв'ю дівчина зізналася, що колишній приділяв багато часу роботі, а вона вже хотіла дітей.
Після розставання дівчина відпочила з Настею Каменських за кордоном, щоб легше пережити біль від невдалих відносин.
Зараз дизайнерка разом зі співачкою і її чоловіком Потапом також знаходяться в Мексиці, де колишня дружина Позитиву вирішила відірватися по повній.
Дівчина зізналася, що жодна відпустку не змогла провести на правильному харчуванні, і показала бенкет, від якого важко втриматися.
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"Особисто для мене прийом їжі - це маленьке свято.
В інших країнах хочеться їсти завжди й все, складно відмовити собі в чомусь.
Лаяла раніше себе за це.
Злилася.
А потім зрозуміла, що в цьому вся я️️️", - зізналася Анна Андрійчук.
У коментарях багато хто підтримав колишню дружину Позитиву.
"Відпочинок на те і відпочинок. Якщо хочеться, то чому і не їсти!?",- написала одна з користувачок Мережі.
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