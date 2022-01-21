Ведучий популярного українського ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов похвалився отриманням українського громадянства після довгих років життя в країні.

Як повідомляє Politeka.net, журналіст поділився у своєму Instagram емоційним постом. 48-річний Суханов народився в російському місті Іваново і там же почав будувати кар'єру ведучого. Пізніше він перебрався до Москви, де працював на радіо, а також на великих російських телеканалах.

У 2012 році Суханов став ведучим шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна". Протягом двох років він поєднував цю роботу з роботою на російському телеканалі "РЕН ТВ", проте під час Революції Гідності журналіст однозначно підтримав Україну і остаточно виїхав з Росії, обірвавши зв'язки з російським каналом.

21 січня Суханов похвалився тим, що через стільки років все-таки став громадянином України.

"Сьогодні я став повноцінним – з документами-громадянином моєї України!... Дуже важко підібрати слова, щоб описати мої відчуття!... Особливо після довгих років очікування і навіть відчаю ... все не дарма", - емоційно написав Суханов.

Він додав, що тепер планує продовжувати служити на користь Україні і робити життя в нашій країні краще.

У коментарях ведучого привітали його колеги і прості українці.

Нагадаємо, телеведучий Суханов остудив бажання росіян втручатися в справи України.

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