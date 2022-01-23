Фолловери залишили компліменти Насті Каменських в коментарях, проте багатьом не сподобався її наряд, вони визнали його не підходящим для її фігури.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських проводить свою відпустку в улюбленій Мексиці. Разом зі своїм чоловіком Потапом вона насолоджується екзотичною їжею, райськими пейзажами і заманливими пляжами.

Кілька годин тому співачка поділилася новими знімками, які встигла зробити в останні дні відпочинку. У підписі до знімка вона з сумом повідомила, що їй відпустки завжди мало.

Для зйомок вона обрала стильний і вельми спокусливий наряд, який прекрасно підкреслив кожен вигин її ідеальної фігури. Так, Настя Каменських приміряла шкіряний костюм коричневого кольору, який складався з топа і короткої спідниці з високою талією.

Свій ефектний образ Настя Каменських доповнила високими чобітьми і золотими прикрасами. Не забула вона і про макіяж.

Наряд співачки припав до смаку численним шанувальникам, які в коментарях залишили компліменти для Насті Каменських. Правда знайшлися і ті, хто розкритикував її образ: "Шикарна", "Мій ідеал", "Красива Настя! Але наряд взагалі не відповідає фігурі", "Супер! Амазонка!", "Прям на размерчик побільше треба було брати костюмчик і вільніше був, стройнив би".

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