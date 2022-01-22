Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка, яку в 2022 році запросили бути тренером на проекті "Голос країни". У зірки є двоє дітей-Маша і Аліса. Старшій Маші вже 16 років і вона співає в новій панк-рок групі, будучи там солісткою. Дочка Олі також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На новому фото Маша і Оля позували на тлі значка"Голосу країни". Мати одягла ефектний чорно-золотий костюм, а дочка була в червоному костюмі і краватці.
"На презентації " Голос країни".
Як ви думаєте йти на наступний рік?",- написала Маша.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарні", "йти", "підемо разом", "звичайно йти", "вас дуже багато скрізь на ТБ", "треба було на цей", "талановита людина талановита у всьому))) успіхів".
Нагадаємо, дочка Полякової заявилася на зоряну вечірку мами зі своїм хлопцем
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