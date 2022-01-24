Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина відомого українського теле- та радіоведучого, головного героя реаліті-шоу "Холостяк" на "СТБ" Микити Добриніна (справжнє ім'я Владислав Вакулович) Даша Квіткова часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу Квіткова вирішила опублікувати нові фото із розкішного відпочинку на Сейшельських островах. Зауважимо, що у відпустку блогерка взяла також свого шестимісячного сина Лева і висказалася про відпочинок з дітьми, порівнявши його з участю у популярному шоу "Останній герой".

"Подорожі з маленькими дітьми – це як участь у Останнім Герої. Щодня на тебе чекає нове випробування, аби дожити до фінального дня і не збожеволіти 🤪

але в цьому своя романтика 😹", - написала Квіткова.

На пост дружини відреагував Добринін: "Рідна, скоро ходіння канатами та рів з крокодилами та перерва 🙌".

Шанувальники також написали свою думку.

"Вдома на тебе чекатимуть ті самі випробування, тільки без моря за вікном. Як на мене, краще подорожувати, ніж ні", "Дуже гарно виглядаєте😍 такі щасливі🙌❤️", "Фото 🔥🔥🔥🔥 Все буде у вас добре🙌 Небагато часу для того, щоб організм звик там бути, і все буде добре❤️", "Які гарніііі😍", - написали в мережі.

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