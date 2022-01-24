Бізнесмен Олександр Топольський, який став новим "Холостяком", показав себе і звернувся до українців з несподіваним питанням.

Як пише Politeka.net, Олександр Топольський є успішним бізнесменом у США з українським корінням. Топольський вирішив спробувати знайти свою любов, відправившись на шоу "Холостяк". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Топольський був у куртці і футболці, а в руці тримав чашку кави. Зірка посміхався, зробивши Селфі.

"20 хвилинні паузи під час дня за чашкою гарячого капучино для мене безцінні! Вони наповнені необхідним спокоєм для роздумів і оповиті ароматом смачної кави для настрою :) а для вас важливі хвилини наодинці з самими собою протягом дня, щоб подумати куди, навіщо і як йдемо, біжимо, пливемо або летимо?)", - написавши Олександр.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"О, так, звичайно", "так, дуже важливі", "дуже важливі) зазвичай я вкл медитацію на 10 хв, а потім заварю каву, і ловлю нові думки, ідеї) це вже як ритуал)", " дуже важливі такі моменти. Для мене дуже важливо брати паузу і посеред галасливого буднього дня з максимальним темпом життя виділяти той самий "особистий час", коли ніхто ні з якими питаннями не буде чіпати, а я - повністю в своєму розпорядженні:)".

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