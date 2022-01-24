Як пише Politeka.net, Чон Хо Ен - успішна корейська актриса, яка стала мегапопулярною після виходу серіалу "Гра в кальмара". Там зірка зіграла персонажа під номером #067. Тепер у зірки десятки мільйонів фоловерів в Instagram, де актриса активно веде свій мікроблог.

На нових кадрах Чон Хо Ен показала, як проходили зйомки вже легендарного серіалу. Зірка опублікувала кілька фото, які зібрали сотні тисяч лайків на кілька годин.

"З моєї точки зору", - написала зірка під фотографіями.

Фанати відразу почали обговорювати кадри:

"Гра в кальмара, 2 сезон", " не можу дочекатися 2 сезону!!", "люблю вас всіх", "Круто", "кращі в світі", " почекайте, це старе?! Або 2 сезон, я так заплутався", " коли він виходить?", "Люблю тебе, ти просто дивовижна актриса, удачі в другому сезоні улюбленого шоу".

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