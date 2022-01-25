Українці відреагували на кадри з погрозами і переслідуванням, які показала у своєму Instagram популярна співачка і екс-"холостячка" Злата Огневич.

Як пише Politeka.net, 24 січня артистка здивувала своїх шанувальників лякаючими кадрами, які показала в Instagram. Співачка розповіла, що вже три роки її переслідує неадекватний чоловік. Коли він в черговий раз підстеріг її з погрозами, Злата записала все на відео.

На кадрах можна було побачити, як чоловік зі своєї машини обіцяє "завалити" Злату або її тата.

Співачка розповіла, що зверталася в поліцію, але не отримала допомоги. Пізніше того ж дня вона ще раз звернулася до правоохоронців.

Українці бурхливо обговорюють ситуацію із зіркою в соцмережах, дивуючись свавіллю, з яким зіткнулася Огневич.

"Тримайся, Злата", "О Господи! Мороз по шкірі від цієї неадекватності", "в "Холостячку" потрібно було дати хлопцям завдання вирішити це питання", "його місце у в'язниці або в будинку божевільних! Дай бог наші влади тобі допоможуть. Тримайся Злата", "мені вас шкода, Злата", "Правильно, що показали це відео! Може наші органи хоч якось "заворушаться", "правова держава безсила...слів немає", "які очі у нього божевільні", - пишуть люди.

Нагадаємо, Злата Огневич встигла зняти свого переслідувача на камеру і благала про допомогу.

Як повідомляла Politeka, сім'я Огневич звернулася в поліцію через її переслідувача, з'ясувалася відповідь.

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич після розставання з Задворним засвітилася з загадковим красенем.