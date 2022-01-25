Цього разу 52-річна Дженніфер Лопес вирішила показати два різних спортивних образу і захопила при цьому підтягнутими формами, передає Politeka.net. За словами артистки, яка останнім часом не розкривала планів на цей рік, вона вирішила присвятити себе новим рекламним проектам і своєму бренду.
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Так, цього разу Лопес вдало похвалилася двома нарядами, що складаються з укорочених топів і спортивних штанів. Як можна помітити, і рожевий, і білий кольори виконавиці йдуть і без зайвих аксесуарів.
"Стильна поїздка в новий сезон. 🚲 ✨ 📸 : # Coachny " - пише Лопес під кадрами.
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У мережі відповіли: "Хороший результат накатала; вік це всього лише цифра❤; Так красиво 🥰❤️ перерва🤣; вона взагалі відпочиває хоч іноді?; Старіння назад 😍; виглядаєш приголомшливо 🔥; ти ідеальна людина!; Ти супер ❤️; Красиво 😍; следу Йди за мною💋; Meri storyyy dekhooo yaar plzzzz koiii❤❤️; це дійсно мій тип😌!; Найгарячіша🔥 😍 😈».
До цього Лопес вийшла на прогулянку в стильному образі: картатому пальто і такого ж кольору кокетливою міні-спідниці. Лук доповнили чорні шкіряні ботфорти, невелика сумочка і сонцезахисні окуляри.
Дженніфер покрутилася в різних ракурсах, милуючись постером. На інших знімках зірка позувала на тлі дерева, прикрашеного світлими вогнями.
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