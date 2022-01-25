Як повідомляє Politeka.net, популярний в Україні шеф-кухар, ресторатор і блогер Ектор Хіменес-Браво, який довгі роки є суддею шоу "Майстер Шеф", поділився в мережі кадрами зі зйомок фіналу чергового сезону.

Так, на кадрах в Instagram-сторіс, які злив Ектор, можна побачити закулісся зйомок фіналу ще не стартував сезону "Майстер Шеф. Битва сезонів". Звичайно, суддя не став розкривати карти і показувати глядачам переможця цього сезону.

Однак, на відео і фото можна побачити ошатних суддів – самого Ектора, а також його двох колег Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. За словами Хіменеса-Браво, ці зйомки були дуже насиченими для них.

"Зйомки були дуже спекотними. І, звичайно ж, веселими. Ви вже зрозуміли, що ми знімали фінал", - підписав сторіс Ектор, а також запропонував глядачам робити ставки на переможця цього сезону.

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