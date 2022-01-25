Відома модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України почала будувати відносини з пілотом Максом Михайлюком, завдяки інтернету, пише Politeka.net. Чоловік написав красуні в Instagram, у пари зав'язалося спілкування, а почалася любов.
Даша Хлистун рода в кінці квітня 2021 року дочка Аріану. Зараз модель багато розповідає про дитину і свої будні в Instagram.
Так, красуня опублікувала відео того, як прийшла з донькою і чоловіком в ресторан. Примітно, що помітно, як Даша Хлистун разюче схудла.
На кадрах молода матуся запропонувала доньці поділитися їжею з іграшковим восьминогом.
"Поділися з восьминіжкою", - вимовила модель.
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Малятко поусміхалася, але так вирішила і не поділилася з іграшкою, викликавши сміх батьків.
"Сімейний вечір", - написала красуня.
Відзначити, Даша Хлистун після народження дочки схудла і навіть сама це помітила, жартівливо написавши в одному з сторі: "2021 рік - через рік 2022. Так-так, жахливо, дрищ, анорексія".
Зірка розмістила два фото під час вагітності і зараз.
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