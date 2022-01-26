Українська телеведуча і актриса Іванна Онуфрійчук вирушила на відпочинок в Африку і вирішила розповісти про різні моменти з відпустки.

Як повідомляє Politeka.net, Іванна Онуфрійчук не так давно замінила Тіну Кароль в останньому сезоні шоу" Танці з зірками", це викликало багато суперечок і критики в мережі, проте користувачі стали цікавитися і життям телеведучої. Зараз вона полетіла з чоловіком-олігархом в Африку, де активно цікавиться місцевими звичаями.

В цей раз Іванна вирішила поміркувати про те, як жити в кепмі в самому серці дикої природи. За її словами, вона з чоловіком в якості туристів звикла жити в готелях або особистих апартаментах. Однак, цього разу, коли вони планували поїздку в Африку на сафарі, то розуміли, що серед варіантів цікавіше будуть лоджи або Кемпи.

"Нам хотілося повного єднання з дикою природою, тому проживання в умовах з базовими зручностями нас не лякали. Навпаки, було досить забавно😄

Температура всередині майже така ж, як на вулиці, тому ввечері нам приносили грілочки, турбувалися, щоб ми не замерзли😌» - розповіла Іванна.

Вона також додала, що поруч з ними вночі завжди ходили різні тварини-Гіпопотами, гієни, а по даху хтось міг лазити.

"Ні про яку романтику не могло йти мови Ну і найцікавіше – це ванна кімната і туалет зі шторкою – ніякої звукоізоляції 🤪 🤭 » - додала телеведуча.

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