Як пише Politeka.net, уривок першого епізоду нового сезону проекту з'явився на сторінці «Голосу» в Instagram.
Як відомо, в цьому сезоні на проекті за перше місце будуть битися конкурсанти з команд Потап, Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Святослава Вакарчука, а також спеціальна команда "другого шансу" під керівництвом Олександри Зарицької.
Сезон тільки стартував, а між Полякової і Дорофєєвої вже намітилося суперництво. На це звернув увагу Потап.
"Мені здається, що Дорофєєва/Полякова - це буде знатна бійка на "Голосі-12", а? Ви подивіться, дівчата беруть "Голос" в свої руки. Це буде бійка", - підігрів напругу артист.
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В цей час Полякова і Дорофєєва обмінювалися пильними поглядами.
"Невже дійсно буде бійка за учасників між Олею Поляковою і Надей Дорофєєвої? Зіркові тренери рішуче налаштовані перемагати в цьому сезоні",- йдеться у підписі до відео.
Українці тут же відреагували.
"Надя найкраща", "Полякова спалить комусь хату", "Та так нудно", "раніше "Голос Країни" був вокальним проектом, а тепер це просто звичайне шоу",-пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова отримала в свою команду на "Голосі країни" справжнього героя.
Як повідомляла Politeka, Полякова публічно пригрозила Дорофєєвій, пристрасті розпалюються.
Також Politeka писала, що "Голос країни-12", красуня-брюнетка відмовила Потапу заради Вакарчука.