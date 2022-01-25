Оля Полякова і Надя Дорофєєва всерйоз налаштувалися на перемогу на шоу "Голос країни", показавши потенціал для свого суперництва з першого ж випуску.

Як пише Politeka.net, уривок першого епізоду нового сезону проекту з'явився на сторінці «Голосу» в Instagram.

Як відомо, в цьому сезоні на проекті за перше місце будуть битися конкурсанти з команд Потап, Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Святослава Вакарчука, а також спеціальна команда "другого шансу" під керівництвом Олександри Зарицької.

Сезон тільки стартував, а між Полякової і Дорофєєвої вже намітилося суперництво. На це звернув увагу Потап.

"Мені здається, що Дорофєєва/Полякова - це буде знатна бійка на "Голосі-12", а? Ви подивіться, дівчата беруть "Голос" в свої руки. Це буде бійка", - підігрів напругу артист.

В цей час Полякова і Дорофєєва обмінювалися пильними поглядами.

"Невже дійсно буде бійка за учасників між Олею Поляковою і Надей Дорофєєвої? Зіркові тренери рішуче налаштовані перемагати в цьому сезоні",- йдеться у підписі до відео.

Українці тут же відреагували.

"Надя найкраща", "Полякова спалить комусь хату", "Та так нудно", "раніше "Голос Країни" був вокальним проектом, а тепер це просто звичайне шоу",-пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова отримала в свою команду на "Голосі країни" справжнього героя.

Як повідомляла Politeka, Полякова публічно пригрозила Дорофєєвій, пристрасті розпалюються.

Також Politeka писала, що "Голос країни-12", красуня-брюнетка відмовила Потапу заради Вакарчука.