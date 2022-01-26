Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо, що у відомої балерини Анастасії Волочкової з'явився новий коханий - банщик з Підмосков'я Сергій Кузнєцов.
Цього разу в студії програми "Пусть говорят" актор Дмитро Сафронов заявив, що у нової "пасії" Волочкової виявилося кримінальне минуле. Актор надав поліцейське орієнтування, яке, за його словами, знайшли детективи.
За даними орієнтування, Сергій Кузнєцов розшукується на території України за ст. 3-258 ч. 1 (терористичний акт із застосуванням зброї). Також, з'ясувалося, що раніше він був засуджений за крадіжку групою осіб за попередньою змовою.
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Не дивлячись на наданий документ, Анастасія Волочкова вірити цьому не стала.
Обранець Волочкової Сергій Кузнєцов вирішив дати відповідь на звинувачення і вийшов в ефір по відеозв'язку.
"Ви знаєте, це правда. Тільки трошки по-іншому було...І я ніколи в житті не був у Тамбовській області. У 2001 — му році я був ще громадянином України, у мене не було російського громадянства", - відповів Сергій Кузнєцов.
На своїй сторінці в Instagram Анастасія Волочкова вирішила відреагувати на звинувачення її обранця.
"Все, що було в житті Сергія, було до зустрічі зі мною. А для мене він розкрився добропорядними уважною людиною. Навіщо ж його засуджувати? Мені він нічого поганого не зробив. Не варто так переживати", - висловилася Волочкова в соціальних мережах.
Також, відомо, що популярна балерина вже готова вийти заміж на свого обранця. Варто відзначити, що вони провели разом тільки два тижні на Мальдівах, про які йде мова в програмі.
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