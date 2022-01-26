Новий обранець популярної російської балерини Анастасії Волочкової - Сергій Кузнєцов зізнався, що його розшукують в Україні.

Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо, що у відомої балерини Анастасії Волочкової з'явився новий коханий - банщик з Підмосков'я Сергій Кузнєцов.

Цього разу в студії програми "Пусть говорят" актор Дмитро Сафронов заявив, що у нової "пасії" Волочкової виявилося кримінальне минуле. Актор надав поліцейське орієнтування, яке, за його словами, знайшли детективи.

За даними орієнтування, Сергій Кузнєцов розшукується на території України за ст. 3-258 ч. 1 (терористичний акт із застосуванням зброї). Також, з'ясувалося, що раніше він був засуджений за крадіжку групою осіб за попередньою змовою.

Не дивлячись на наданий документ, Анастасія Волочкова вірити цьому не стала.

Обранець Волочкової Сергій Кузнєцов вирішив дати відповідь на звинувачення і вийшов в ефір по відеозв'язку.

"Ви знаєте, це правда. Тільки трошки по-іншому було...І я ніколи в житті не був у Тамбовській області. У 2001 — му році я був ще громадянином України, у мене не було російського громадянства", - відповів Сергій Кузнєцов.

На своїй сторінці в Instagram Анастасія Волочкова вирішила відреагувати на звинувачення її обранця.

"Все, що було в житті Сергія, було до зустрічі зі мною. А для мене він розкрився добропорядними уважною людиною. Навіщо ж його засуджувати? Мені він нічого поганого не зробив. Не варто так переживати", - висловилася Волочкова в соціальних мережах.

Також, відомо, що популярна балерина вже готова вийти заміж на свого обранця. Варто відзначити, що вони провели разом тільки два тижні на Мальдівах, про які йде мова в програмі.

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