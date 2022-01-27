Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і справжня епатажна суперстар Мадонна не так часто показує нові кадри і розповідає про своє життя. Однак зрідка артистка приголомшує новими кадрами або пам'ятними фото з минулого.
Цього разу вона вирішила розповісти про свого батька і опублікувала зворушливе фото.
"Мій батько все своє життя мріяв робити вино і взагалі стати виноробом. І його мрія нарешті здійснилася!» - висловитися Мадоннаа під фото.
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Відзначимо, таким же кадром зірка ділилася в день святкування 90-річчя батька. Тоді для торжества зібралися діти співачки і вона сама на сімейному винограднику.
"Мій батько-борець, він ріс італійським іммігрантом в США і пережив безліч травм, але завжди наполегливо працював заради всього, що у нього було» - поділилася думками зірка. Вона додала, що її батько вчив розуміти, що таке тяжка праця, привчав працювати і йти вперед. І тому для неї було дуже важливо зібратися сім'єю на виноробні її батька.
Також 63-річна артистка поділилася на своїй сторінці зворушливим відео, яким привітала прийомну дочку Чіфундо з 16-річчям.
На кадрах можна побачити іменинницю зараз, а також на архівних дитячих фото.
Нагадавши, 63-річна Мадонна показала гладке обличчя без зморшок крупним планом:"ви не можете зупинити цю жінку".
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