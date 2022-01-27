Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес є всесвітньо відомою співачкою та актрисою. У соціальних мережах часто обговорюють образи артистки. Цього разу на фан-сторінці Лопес з'явилося нове фото. На кадрах засвітили актрису в червоному латексному костюмі.

На 52-річній Дженніфер Лопес червоний спортивний топ і Латексні лосини, які підкреслюють її пишні форми.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під публікацією на фан-сторінці: "Ця її фотографія в цьому шкіряному вбранні не передала їй належного через її інтимну частину. Виглядає огидно", "Виглядає болісно!", "Це те, що потрібно досліджувати!", "Хтось втратив свого верблюда?", "Неправильні штани, викинь їх, дозволь мені купити для тебе, у мене смак краще, ніж у твій", "Мені не подобається ці костюми", "Вона більше не знає, що робити, щоб привернути увагу... що не так з цією жінкою?"

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