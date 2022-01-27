Українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на питання про свою кар'єру, поділившись своєю думкою, чому деяким не відгукується те, чим вона займається.

Маша Єфросиніна завоювала велику популярність в Україні, ведучи різні проекти на телебаченні і Ютуб, повідомляє Politeka.net. Деяким українцям не подобається те, чим займається зірка.

У новому інтерв'ю на каналі FEDORIV VLOG, Маша Єфросиніна відповіла, чому вона "бісить" українського глядача.

"Перед тобою сидить людина, словами аналітиків каналу, людина, що дратує глядачок деяких національних каналів", - вимовила телеведуча.

За словами Маші Єфросиніної, українки-однолітки не люблять дивитися на неї.

"Не люблять наші жінки 40+, дивитися на жінку 40+, що виглядає і говорить, як твоя покірна слуга. Вона їх, що? Бісить... С**ралі ти успішна, красива, багата баба з підвішеним язиком і з хорошою дикцією? С**ралі нам така ти показуєшся по телевізору?",- поділилася телеведуча.

Маша Єфросиніна зазначила, що саме з цієї причини їй відмовили в роботі на декількох проєктах.

"Я можу тільки сісти й поплакати в куточку. Це аналітика... Мені потрібно що? Не зафарбовувати свою сивину? Уподібнюватися і так далі? Я нічого змінити не можу", - підкреслила зірка.

Нагадаємо, Єфросиніної посипалися "погрози" після інтерв'ю з Усиком

Як повідомляла Politeka, рідкісні фото мами Маші Єфросиніної викликали подив

Також Politeka писала, Полякова в сяючому міні відірвалася на танцполі з Єфросиніною і Астаф'євою