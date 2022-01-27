Маша Єфросиніна завоювала велику популярність в Україні, ведучи різні проекти на телебаченні і Ютуб, повідомляє Politeka.net. Деяким українцям не подобається те, чим займається зірка.
У новому інтерв'ю на каналі FEDORIV VLOG, Маша Єфросиніна відповіла, чому вона "бісить" українського глядача.
"Перед тобою сидить людина, словами аналітиків каналу, людина, що дратує глядачок деяких національних каналів", - вимовила телеведуча.
За словами Маші Єфросиніної, українки-однолітки не люблять дивитися на неї.
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Маша Єфросиніна зазначила, що саме з цієї причини їй відмовили в роботі на декількох проєктах.
"Я можу тільки сісти й поплакати в куточку. Це аналітика... Мені потрібно що? Не зафарбовувати свою сивину? Уподібнюватися і так далі? Я нічого змінити не можу", - підкреслила зірка.
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