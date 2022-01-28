Дмитро Шевченко - бізнесмен, спортсмен і колишній учасник шоу "Холостячка" дав інтерв'ю, в якому відповів на питання про почуття Злати Огневич, передає Politeka.net.

Відомо, що Дмитро Шевченко разом з Андрієм Задворним опинилися у фіналі. Злата Огневич вибрала другого учасника, чим дуже здивувала глядачів. Примітно, що пара розлучилася практично відразу через зникнення почуттів Задворного до співачки.

Дмитро Шевченко на каналі TOP відповів, як зірка насправді ставилася до переможця проєкту. За словами бізнесмена, якби Злата Огневич вибрала його, то він би не повівся, як Андрій Задворний. Також спортсмен додав, що не шкодує ні про що і радий тому, як все вийшло в результаті.

"Андрій їй більше подобається, вона насправді його кохала. Може бути, і кохає й досі. Не знаю, не цікавився", - розповів бізнесмен.

За його словами, він не збирався домагатися Злати Огневич після її відмови.

"Відносини взагалі не порівнюються з трофеєм і змаганнями... Це не змагання, це відносини, які ти вибудовуєш кожен день, і після того, як тобі відмовили - кого домагатися? Все, до побачення", - зізнався екс-учасник "Холостячки-2".

"Я потім побачив їх двох щасливих в готелі, і такий: ну, ок, на здоров'я", - згадав Дмитро Шевченко, як повівся після відмови співачки.

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