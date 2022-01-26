Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною українською виконавицею, яка зараз будує сольну кар'єру під псевдонімом NK. Зірка заміжня за Олексієм Потапенко (Потапом), з яким співала довгий час в дуеті. Нещодавно пара літала на відпочинок до Мексики, але вже повернулася в Україну. А тепер Настя вирішила показати, як порадувала зіркового чоловіка на кухні, поділившись сторіс.

"Поки вранці я зміг тільки прокинутися, моя неймовірна дружина встигла приготувати м'ясо, рибу, гречку. Настя, за що мені сьогодні такий подарунок, скажи. За які такі... Вона найкраща", - сказав Потап.

На кадрах Олексій з опухлим трохи обличчям показав спочатку себе, потім страви, які приготувала Настя. Наприкінці Потапенко обійняв свою дружину і сказав, що вона у нього найкраща.

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