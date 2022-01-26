Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відомою блогеркою після перемоги на шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів, де вона ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Ганна вирішила відповісти на питання фанатів.
"Часто лаєтеся?",- запитав фанат.
"Так закінчуються сімейні бійки", - написала блогерка.
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Також зірка додала фото, на якому Михайло стояв у шортах і футболці. Остання була розірвана.
"Зібрали тривожний чемодан? Ваше ставлення до всього, що діється", - запитав другий фанат.
"Ні, вірю що все буде добре. Шалено люблю свою країну і хочеться жити мирно", - написала Анна.
Також зірка додала фото, де з Михайлом стоїть біля пам'ятника" Батьківщина-мати " в Києві. Пара посміхалася, зробивши Селфі.
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