Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відомою блогеркою після перемоги на шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів, де вона ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Ганна вирішила відповісти на питання фанатів.

"Часто лаєтеся?",- запитав фанат.

"Так закінчуються сімейні бійки", - написала блогерка.

Також зірка додала фото, на якому Михайло стояв у шортах і футболці. Остання була розірвана.

"Зібрали тривожний чемодан? Ваше ставлення до всього, що діється", - запитав другий фанат.

"Ні, вірю що все буде добре. Шалено люблю свою країну і хочеться жити мирно", - написала Анна.

Також зірка додала фото, де з Михайлом стоїть біля пам'ятника" Батьківщина-мати " в Києві. Пара посміхалася, зробивши Селфі.

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