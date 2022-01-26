Санта Дімопулос, яка була солісткою групи "ВІА Гра", зізналася, чи хоче назад на сцену і що їй для цього потрібно.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою, яка співала в декількох групах, включаючи ВІА Гра, але швидко покинула колектив. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фоловерами всім цікавим.

На нових сторіс артистка запропонувала поговорити.

"Ви більше зовсім не хочете співати на сцені? Так приємно на вас дивитися на сцені", - написано було в питанні.

"Хочу, але нічого для цього не роблю. Такий собі когнітивний дисонанс. Якби я могла писати пісні, ви б мене зі сцени не витягли", - написала Санта.

"Це минуле, яке складно відпустити. Люблю сцену, люблю мурашки по шкірі і божевільну енергію, якій немає рівних. Але все осягнути не можна. Можливо це якось видозміниться в моєму житті", - додала Санта у себе в сторіс.

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