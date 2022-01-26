Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка є тренером шоу «Голос країни», вразила розкішною фігуркою в мереживній білизні.

Як пише Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва поділилася яскравим кадром, засвітивши достоїнства своєї фігури. Вона позувала в мереживній білизні і кофті, яку вона трохи задерла. Співачка засвітила свої приховані татуювання на стегнах, які зазвичай ховаються під одягом. Виглядала красуня на всі 100%, чим дала привід заздрити її чоловікові, українському співакові Володимиру Дантесу.

"І ніхто не винен, що втрачали ми контроль. Все одно, що кажуть raznotsvetnaya ... продовжиш?",- підписала фото зірка, таким чином анонсувавши вихід нової пісні.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Різнобарвна DOROFEEVA", «естетика», «Уоуооу навіщо так гаряче, і фоткою і словами», «Сильно чекаємо прем'єру», «втрачати контроль з тобою ми звикли», "неймовірно красива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила видом в кріслі судді "Голос країни-12":"Джолі відпочиває".

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