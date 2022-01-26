Як пише Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва поділилася яскравим кадром, засвітивши достоїнства своєї фігури. Вона позувала в мереживній білизні і кофті, яку вона трохи задерла. Співачка засвітила свої приховані татуювання на стегнах, які зазвичай ховаються під одягом. Виглядала красуня на всі 100%, чим дала привід заздрити її чоловікові, українському співакові Володимиру Дантесу.
"І ніхто не винен, що втрачали ми контроль. Все одно, що кажуть raznotsvetnaya ... продовжиш?",- підписала фото зірка, таким чином анонсувавши вихід нової пісні.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Різнобарвна DOROFEEVA", «естетика», «Уоуооу навіщо так гаряче, і фоткою і словами», «Сильно чекаємо прем'єру», «втрачати контроль з тобою ми звикли», "неймовірно красива", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила видом в кріслі судді "Голос країни-12":"Джолі відпочиває".
Ще Politeka писала, Дорофєєва після відпочинку показала нову прикрасу на тілі:"втілювати свої мрії".
Також Politeka повідомляла, Дорофєєва здивувала новим тату в несподіваному місці і пояснила, навіщо її зробила: "я різна...".