Перша ракетка України спортсменка Еліна Світоліна минулого року зв'язала себе узами шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

27-річна Світоліна поділилася особистим в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну (відповідні кадри опубліковані в Instagram шоумена), передає Politeka.net.

Тенісистка розповіла, який найдорожчий подарунок від чоловіка-француза вона отримувала.

"Ось цю обручку,- Еліна похвалилася розкішною прикрасою на безіменному пальчику, що дорожче машини.

Крім того, Гаель подарував своїй обраниці новеньке авто.

Дьомін поцікавився, що все-таки коштувало більше, каблучка або машина, на що Світоліна впевнено сказала, що таки перше.

Ведучий зіронізував, мовляв, спортсменка спеціально дізнавалася вартість обох, на що та тільки розсміялася.

Нагадаємо, влітку 2021 року Світоліна вийшла заміж за свого бойфренда Гаеля Монфіса, теж тенісиста. Весілля зіграли в місті Ньон в Швейцарії.

Примітно, що пара уклала шлюбний контракт. Еліна до цього нормально ставиться: "Напевно, в Україні це не дуже прийнято, тому що у нас не так багато жінок, які заробляють великі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі проекти і великі витрати. Я прожила багато років в Європі, і для мене це вже норма".

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