Як повідомляє Politeka.net, епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка нещодавно видала пікантний секрет про свої груди і білизну з пушапом, знову здивувала публіку черговим одкровенням.

Так, в сторіс MARUV рушила відповісти на запитання шанувальників. Серед них прозвучав такий: "чи хотіла ти вчитися на радіофізика, або тобі сказали, що так треба?".

На це Анна вельми оригінально відповіла: "Це був мій вибір і мені дуже подобалося. Коли у мене обвиснуть с*сі, я знову займуся наукою. Так що Тримайся, Ілон Маск".

Відзначимо, що MARUV закінчила Харківський політехнічний університет, у неї два дипломи про вищу освіту за спеціальностями – "радіофізика і електроніка" і "фахівець у сфері інтелектуальної власності". Однак за жодною з професій Анна так не працювала, а повністю пірнула у творчість і створення музики.

Нагадаємо, Епатажна MARUV розкрила головний секрет своїх пишних форм: "Ця магія називається...".

Як повідомляла Politeka, MARUV емоційно відповіла на критику її оновленого іміджу: "Якщо ви не можете це приймати...".

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