Російську співачку Марину Хлєбнікову після пожежі в її будинку зняли обманом і опублікували відео в Інтернеті - зірка повідомила, що її юристи вже працюють.

У листопаді минулого року в Мережі розтрубили, що в будинку відомої співачки Марини Хлєбнікової сталося загоряння, пише Politeka.net.

Офіційні джерела повідомили - вогонь охопив 10 кв. м кімнати, в якій знаходилася артистка. Марину Хлєбнікову госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом, і виписали лише 11 січня 2022-го. Зірка сама розповіла у своєму Instagram, що відправляється додому, пообіцявши виконувати всі приписи лікаря.

Історія з пожежею обросла чутками. Так, в Мережі поширили інформацію, що співачка сильно обгоріла, а опіки на її тілі були занадто серйозними, хоча сама Марина Хлєбнікова пізніше це спростувала.

Крім того, з'явилися чутки - загоряння сталося через куріння в ліжку, проте насправді в кімнаті зірки загорілася ялинка.

27 січня цього року видання Известия опублікувало відео з Мариною Хлєбніковою, на якому вона здивувала зовнішністю без слідів опіків. Але стверджується, що в результаті опіків зірка стала накульгувати, а також - вона перенесла операцію по відновленню шкіри.

Примітно, кадри були зняті незаконно. Про це артистка повідомила в сторі свого Instagram.

"Абсолютно нелюдяно прийти й прикинутися працівником "Жилищника" під виглядом перевірки квартири після пожежі, а потім опинитися жовтим журналістом з прихованою зйомкою", - написала зірка, зазначивши, що питанням вже займаються її юристи.

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