У листопаді минулого року в Мережі розтрубили, що в будинку відомої співачки Марини Хлєбнікової сталося загоряння, пише Politeka.net.
Офіційні джерела повідомили - вогонь охопив 10 кв. м кімнати, в якій знаходилася артистка. Марину Хлєбнікову госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом, і виписали лише 11 січня 2022-го. Зірка сама розповіла у своєму Instagram, що відправляється додому, пообіцявши виконувати всі приписи лікаря.
Історія з пожежею обросла чутками. Так, в Мережі поширили інформацію, що співачка сильно обгоріла, а опіки на її тілі були занадто серйозними, хоча сама Марина Хлєбнікова пізніше це спростувала.
Крім того, з'явилися чутки - загоряння сталося через куріння в ліжку, проте насправді в кімнаті зірки загорілася ялинка.
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Євген Кошовий на рідкісному фото показав старшого брата, який поїхав з України: "там такі люди цінні"
З'явилися кадри затримання 20-річного Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: "Дуже небезпечний"
Дочка Анджеліни Джолі в дірявих штанях вразила наповал поруч з схудлою мамою: кадри з прогулянки
Сім'я Огневич звернулася в поліцію через її переслідувача, з'ясувалася відповідь: "Ось коли вам завдадуть шкоди..."
27 січня цього року видання Известия опублікувало відео з Мариною Хлєбніковою, на якому вона здивувала зовнішністю без слідів опіків. Але стверджується, що в результаті опіків зірка стала накульгувати, а також - вона перенесла операцію по відновленню шкіри.
Примітно, кадри були зняті незаконно. Про це артистка повідомила в сторі свого Instagram.
"Абсолютно нелюдяно прийти й прикинутися працівником "Жилищника" під виглядом перевірки квартири після пожежі, а потім опинитися жовтим журналістом з прихованою зйомкою", - написала зірка, зазначивши, що питанням вже займаються її юристи.
Нагадаємо, обгоріла в пожежі співачка Марина Хлєбнікова розповіла, що з нею зараз
Як повідомляла Politeka, дочка обгорілої в пожежі Марини Хлєбнікової розповіла, як вона зараз виглядає
Також Politeka писала, трагедія з відомою російською співачкою Хлєбніковою, її стан різко погіршився