Як передає Politeka.net, зірка серіалу "Величне століття" Мерьям Узерлі поділилася новими знімками з фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Турецька актриса німецького походження позує в шикарній Білій атласній сукні з чорними смужками. Хоч плаття і не обтягуючі, однак, через те, що воно коротке, видно ідеальну фігуру Мерьям Узерлі (щоб подивитися всі знімки, доскролльте до кінця сторінки).
Як вказала Узерлі, зараз вона знаходиться в Парижі, де і влаштувала фотосесію.
Шанувальники актриси оцінили її нові фото і залишили безліч коментарів під публікацією: "Ви така красива", "Красуня, обожнюю вас", "Хюррем Султан", "Приголомшлива", "Королева Парижа", "Ви супер", "Моя гордість", "Хюррем йде у свої покої", "Ти дуже красива", "Яка красива наша султанша", "Це ж Хюррем Султан", "Паризька дівчинка".
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