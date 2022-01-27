Як пише Politeka.net, в Instagram Міша Романова поділилася фотографією, зробленою в професійній студії. Вона позувала в чорному напівпрозорому боді, залишивши відкритими свої стрункі ноги і округлі стегна. Особливу увагу привернула нова зачіска співачки.

"Готую зараз пушку. Боюся, страшно. Але, хто не ризикує - не п'є шампанське. Правда?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили компліменти і слова підтримки. Шанувальники прийшли в захват від фотографії блондинки.

"Суперкрасота, Діамантик!", "На фотографії погляд сильної і незалежної", «Вам шалено пасує така чолка», «Мадам Чолкіна», «яка бейба», "Ти просто коштовність", - пишуть користувачі Мережі.

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Відзначимо, що Міша Романова була однією з солісток оновленої "ВІА Гри", але через вагітність була змушена покинути колектив. Пізніше вона почала сольну кар'єру за підтримки свого друга Макса Барських.

Міша романова

Нагадаємо, що Міша Романова приголомшила зухвалим образом в корсеті: "Подумала, що це Холлі Бері".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова підкорила різдвяним образом: "А ось і Снігуронька".

Також Politeka писала, що Міша Романова похвалилася фігурою в надто короткій сукні: "Ох вже ці діаманти".