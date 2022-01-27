Як пише Politeka.net, в Instagram Міша Романова поділилася фотографією, зробленою в професійній студії. Вона позувала в чорному напівпрозорому боді, залишивши відкритими свої стрункі ноги і округлі стегна. Особливу увагу привернула нова зачіска співачки.
"Готую зараз пушку. Боюся, страшно. Але, хто не ризикує - не п'є шампанське. Правда?",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили компліменти і слова підтримки. Шанувальники прийшли в захват від фотографії блондинки.
"Суперкрасота, Діамантик!", "На фотографії погляд сильної і незалежної", «Вам шалено пасує така чолка», «Мадам Чолкіна», «яка бейба», "Ти просто коштовність", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Міша Романова була однією з солісток оновленої "ВІА Гри", але через вагітність була змушена покинути колектив. Пізніше вона почала сольну кар'єру за підтримки свого друга Макса Барських.
Нагадаємо, що Міша Романова приголомшила зухвалим образом в корсеті: "Подумала, що це Холлі Бері".
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Також Politeka писала, що Міша Романова похвалилася фігурою в надто короткій сукні: "Ох вже ці діаманти".