Відома співачка Христина Соловій, яка на проекті "Голос країни" у 2013 році дійшла до півфіналу, продовжує розвивати кар'єру, і в новому відео порадувала своїх шанувальників, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка з'явилася в компанії відомого співака Олександра Чемерова, з яким вони записали пісню і нове відео в стилі 90-х.
На кадрах обидва виконують свій хіт, а артист не може відвести погляду від колеги.
"Шукайте повну акустичну версію #біжитика на youtube @sashachemerov", - заінтригувала підписом улюблениця Вакарчука.
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Пост Христини Соловій швидко зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.
"Як це красиво звучить 😍", " дуже ніжно 💙", " ця пісня буде в програмі 16 лютого?", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Христина Соловій сподобалася українському слухачеві ніжним виконанням. Зараз на її Instagram підписані 49 тисяч користувачів Мережі.
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