Зірка "Голосу країни", яка працювала в команді продюсера і співака Святослава Вакарчука, Христина Соловій, з'явилася в компанії відомого співака і заінтригувала підписом.

Відома співачка Христина Соловій, яка на проекті "Голос країни" у 2013 році дійшла до півфіналу, продовжує розвивати кар'єру, і в новому відео порадувала своїх шанувальників, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка з'явилася в компанії відомого співака Олександра Чемерова, з яким вони записали пісню і нове відео в стилі 90-х.

На кадрах обидва виконують свій хіт, а артист не може відвести погляду від колеги.

"Шукайте повну акустичну версію #біжитика на youtube @sashachemerov", - заінтригувала підписом улюблениця Вакарчука.

Пост Христини Соловій швидко зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.

"Як це красиво звучить 😍", " дуже ніжно 💙", " ця пісня буде в програмі 16 лютого?", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Христина Соловій сподобалася українському слухачеві ніжним виконанням. Зараз на її Instagram підписані 49 тисяч користувачів Мережі.

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