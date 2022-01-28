Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, актор, шоумен і продюсер Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною співачкою Славією, сильно змінився за останні роки. Причому змінився не тільки репертуар артиста, але і його зовнішність.
Так, нещодавно на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували кумедний фотоколаж, на якому порівняли знімки Дзідзьо з десятирічною різницею.
На першому кадрі Михайло позує ще зі штучною бородою, він в яскравому вбранні і з кумедною капелюхом на голові. І якщо зараз шоумену 38 років, то тоді, очевидно, було 28. Тепер же Дзідзьо виглядає куди більш солідно, він кардинально змінив стиль, відростив свою рідну бороду і виглядає в цілому більш впевнено.
У підписі до фотоколажу написали: "Ведучий шоу "Ігри талантів" 10 років тому і зараз. Пам'ятаєте DZIDZIO @dzidzio зі штучною бородою? Як краще? Діліться в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати фото артиста "до і після", деякі відзначили, що Дзідзьо навіть помолодшав.
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