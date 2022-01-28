Відома українська співачка VIKTORIA (Віка Смеюха), яка раніше виступала в дуеті "НеАнгели", розповіла про ризикований крок, на який вона пішла для зйомок нового кліпу.

Як пише Politeka.net, одкровення співачки з'явилися на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.

Зараз Сміюха готується до випуску нового кліпу на пісню "Говори, що хочеш". Як з'ясувалося, його зйомки ознаменувалися для співачки непростим випробуванням: в одній зі сцен їй довелося знятися зовсім без одягу.

Віка розповіла, що до останнього думала, що буде в білизні, проте у режисера була інша задумка.

"Я зрозуміла, що тут жарти погані. Хлопці мене налаштували на таке випробування. У цей момент ми попросили половину знімальної групи піти і це мене гріло", - поділилася Сміюха.

Вона зізналася, що відчувала себе не зовсім комфортно, проте зазначила, що як артистка змогла витримати це випробування. Тепер співачка переживає тільки про реакцію свого коханого.

"Мені було не по собі...не знаю, яка буде реакція у мого молодого чоловіка на таку витівку режисерську і мою рішучість", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" після відпочинку на Мальдівах з коханим вразила словами про прощання.

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" з ідеальною засмагою вразила пляжними фото.

Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" показала себе в дитинстві з натуральним кольором волосся.