Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими кадрами в сторіз. Судячи з них, вечір п'ятниці Ектор провів у компанії своєї домашньої улюблениці - собачки на прізвисько Лупіта. Спочатку вони удвох вирушили за покупками в супермаркет. При цьому Хіменес-Браво Катав собаку у візку.
Потім вони з Лупітою вийшли на вулицю, де з'ясувалося, що улюблениця Ектора не в захваті від погоди з мокрим снігом.
"Сьогодні все дуже мокро, Лупіта не хоче гуляти на вулиці. Дуже холодно! Лупіта, пішли гуляти", - спробував умовити собачку Хіменес-Браво, однак Лупіта виглядала не надто зацікавленою.
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Після цього Ектор повернувся додому, де вирішив показати шанувальникам свого другого чотириногого друга – пса на прізвисько Чоко.
"Багато моїх друзів запитують, де Чоко, чому його не показую на камеру. Тому що він старенький і любить тільки спати. Він не активний як Лупіта", - пояснив Хіменес-Браво.
Відзначимо, що у Ектора дві собаки породи Брюссельський гріффон. Влітку шеф-кухар розповідав, що Чоко з ним вже 9 років, а Лупіта – 1,5 року.
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