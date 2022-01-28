Відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як провів вечір п'ятниці зі своїми улюбленцями.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими кадрами в сторіз. Судячи з них, вечір п'ятниці Ектор провів у компанії своєї домашньої улюблениці - собачки на прізвисько Лупіта. Спочатку вони удвох вирушили за покупками в супермаркет. При цьому Хіменес-Браво Катав собаку у візку.

Потім вони з Лупітою вийшли на вулицю, де з'ясувалося, що улюблениця Ектора не в захваті від погоди з мокрим снігом.

"Сьогодні все дуже мокро, Лупіта не хоче гуляти на вулиці. Дуже холодно! Лупіта, пішли гуляти", - спробував умовити собачку Хіменес-Браво, однак Лупіта виглядала не надто зацікавленою.

Після цього Ектор повернувся додому, де вирішив показати шанувальникам свого другого чотириногого друга – пса на прізвисько Чоко.

"Багато моїх друзів запитують, де Чоко, чому його не показую на камеру. Тому що він старенький і любить тільки спати. Він не активний як Лупіта", - пояснив Хіменес-Браво.

Відзначимо, що у Ектора дві собаки породи Брюссельський гріффон. Влітку шеф-кухар розповідав, що Чоко з ним вже 9 років, а Лупіта – 1,5 року.

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