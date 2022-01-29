Герой дев'ятого сезону шоу" Холостяк " Микита Добринін разом з дружиною Дашею квітковою і шестимісячним сином знаходиться зараз за тридев'ять земель від будинку.

34-річний Добринін з сім'єю вже більше тижня відпочиває на Сейшелах. І хоч початок відпустки трохи затьмарили проблеми зі здоров'ям (у дитини піднялася температура, а Даша примудрилася три рази підхопити морську хворобу), зараз, здається, все налагодилося, і пара, нарешті, насолоджується фантастичними канікулами. У своєму мікроблозі в Instagram Квіткова опублікувала свіже фото, засвітивши романтичний момент з чоловіком, передає Politeka.net.

"Сім'я🤍", - коротко , але з любов'ю, підписала вона фото.

На чорно-білому знімку обличчя Даші та Микити Показані крупним планом. Екс - "Холостяк" поклав голову на груди коханої, а та мило поцілувала його в ніс.

Публіка залишилася в захваті: і від вдало обраного моменту, і від ракурсу, і від самих Квіткової з Добриніним.

"Оригінальна фотографія🔥"; " скільки любові в цьому фото. Як добре коли в родині любов і гармонія, тоді Ви сила і можете гори разом згорнути. Знаю це на особистому досвіді, ми з чоловіком за 8 років пройшли багато і домоглися успіху з нуля разом ❤️"; "Яке гарне фото😍"; "Інь-Янь🤍 🖤"; "Офігенні😍 😍 😍 😍 просто вах"; "Такі закохані😍 😍"; " незрівнянно!!!"; "Це таке ніжне фото😍"; " Фото для журналу))))"; "Яка ніжність на фото?😍 😮 ",- пишуть в коментарях.

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